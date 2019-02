Galliani: “Ecco chi è la rivelazione di questo Milan”

È l’uomo che ha costruito i grandi successi del Milan, ma anche quello a cui i tifosi hanno addossato le maggiori colpe degli ultimi deludenti anni dell’epoca Berlusconi. Ora che la sua storia al Milan è finita e che è un dirigente del Monza, Adriano Galliani resta legato indissolubilmente ai colori rossoneri. E, dall’esterno, giudica tutto sommato positivamente il lavoro della società e di Rino Gattuso: intervistato da Radio Deejay, Galliani ha avuto parole al miele per molti dei protagonisti del nuovo corso rossonero.

MERCATO PROMOSSO. “Il Milan sta lavorando bene – ha dichiarato l’ex amministratore delegato rossonero – è la squadra che si è rafforzata di più in Europa”. E proprio nell’ultimo mercato, a parere di Galliani, il Milan ha concluso le sue operazioni migliori. “Con Piatek e Paquetà Leonardo ha cambiato il volto del Milan”, dice l’ex dirigente, che poi si dice sorpreso dal rendimento del Gattuso allenatore. “Non me lo aspettavo – ha proseguito Galliani – , credevo il carattere così forte di Rino gli avrebbe precluso la carriera in panchina”. Ringhio, in sostanza, è una vera rivelazione in panchina.

RIMPIANTO TEVEZ. Ma Galliani promuove anche Leonardo, suo erede nel ruolo di responsabile del mercato rossonero. “Ci sentiamo spesso perché siamo amici – ha confidato Galliani – ma non ha bisogno dei miei consigli”. Infine, Galliani ha svelato quello che resta il grande rammarico della sua carriera al Milan. “Senza dubbio, Carlitos Tevez”, ricordando come l’argentino, vicinissimo ai rossoneri nel 2013, finì poi per firmare con la Juventus con cui vinse 2 scudetti e una Coppa Italia.

