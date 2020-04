Galliani fa parte di quel nutrito gruppo di addetti ai lavori che spinge affinché la stagione venga conclusa: "Non si può non tornare a giocare, ma bisogna farlo in condizioni di sicurezza", le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

L'AD del Monza aggiunge: "I campionati devono concludersi sul campo perché è la legge dello sport e perché il sistema va salvato. Se non finisce il campionato il calcio esplode. E parlo dei massimi sistemi, ripeto".

SPORTAL.IT | 10-04-2020 09:19