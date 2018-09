Galliani: "Monza, progetto romantico"

"Per il momento è solo un'idea, non c’è ancora nulla di definito" con il 'Corriere della Sera' Adriano Galliani ha commentato le voci di un interessamento suo e di Silvio Berlusconi per il Monza calcio.

"Di certo è un progetto romantico: venduto il Milan, il Monza resta l’unica squadra a cui io e il presidente Berlusconi avremmo potuto pensare. Il presidente vive a 3 chilomentri da Monza, io in quella città sono nato, ci ho vissuto e mi sono formato come dirigente calcistico" ha aggiunto l'attuale parlamentare di Forza Italia.

Nei prossimi giorni se ne saprà di più ma intanto in Brianza c'è fermento: i biancorossi, che sono in serie C, non hanno mai giocato in serie A, pur avendola sfiorata in un paio di occasioni.

SPORTAL.IT | 05-09-2018 12:20