Galliani: "Protocollo Figc non attuabile"

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, in un'intervista a Telelombardia ha espresso la sua opinione sulla possibile ripartenza dei campionati, in particolare Serie B e C: "Il protocollo varato dalla Figc e allo studio del governo costa troppo e non è attuabile dai club di Serie B e C. Le società non hanno assolutamente le risorse per ricominciare il campionato fino a quando la situazione non si sarà normalizzata. Non possono seguire questi protocolli costosissimi".

"È impensabile oggi muovere 50 persone in pullman, quindi bisognerebbe spostarsi con un volo charter, prenotare un albergo da sanificare, i giocatori non potrebbero più stare in camere doppie ma in singole. Il campionato, e lo dico contro l’interesse del Monza, non può ricominciare finché la situazione non si sarà normalizzata".

SPORTAL.IT | 23-04-2020 07:55