Galliani: "Rafforzeremo di molto il Monza"

A Radio Crc Adriano Galliani ha parlato anche del Monza.

"Facciamo una premessa – ha detto -. Intanto il Monza è stato acquisito da Berlusconi a mercato chiuso. Quello che sta accadendo a Monza, quindi, non è demerito nostro. Il mercato riapre il 3 di gennaio e stiamo pensando di rafforzare di molto questa squadra, per provare a realizzare un sogno che dura da molto. Io dico sempre che sono stato 31 anni in prestito al Milan e ora torno nella squadra della mia città".

"Brocchi quando ha allenato il Milan ha fatto una finale di Coppa Italia, giocando un'ottima partita – ha aggiunto Galliani -. Il cammino, però, è lungo. Salire dalla C alla B è difficile. Più difficile che dalla B alla A. Noi speriamo che ci saranno almeno 5-6 squadre promosse in serie B. Noi vogliamo portare in alto questa squadra. Berlusconi vuol fare sì un'operazione sportiva, ma anche direi etica".

