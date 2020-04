Galliani svela un retroscena su Kakà

Adriano Galliani ha rivelato di aver provato a convincere l’ex campione brasiliano del Milan Kakà a intraprendere la carriera di dirigente al Monza. “Ho provato a portare Kakà a Monza l’anno scorso, per vicende sue è voluto rimanere al San Paolo”. Queste le parole che l’amministratore delegato brianzolo ha detto durante un collegamento con ‘Sky Sport’.

Galliani ha anche parlato della possibile ripresa dei campionati e di come il sogno legato a Ibrahimovic resterà tale. “Mi auguro che i campionati possano ricominciare e finire regolarmente – ha spiegato -. L’annullamento dei campionati è una cosa che non è mai successa, non so come si potrebbe reagire. Abbiamo disputato più del 70% delle partite, mi auguro che i campionati finiscano e sia il campo a stabilire chi vince, chi va in coppa e chi retrocede. Spero che non ci sia bisogno di decidere cosa fare se il Monza non dovesse andare in Serie B, spero che siano cose di cui non ci sarà bisogno di discutere. Ibra? Con la vicenda coronavirus è impensabile. Non è più un pensiero”.

