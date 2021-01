Gallinari dichiara il suo amore all'Olimpia Milano

Danilo Gallinari, da quest’anno in forza agli Atlatnta Hawks, e al momento fermo per infortunio si è raccontato in un’intervista a “La Repubblica”.

Nel corso della chiacchierata ha dichiarato il suo amore a Milano e all’Olimpia: “Con Milano ho un rapporto particolare, d’amore, è casa mia. Mia mamma l’ha sempre amata, mio padre ci ha giocato per tanti anni, è un posto che rappresenta molto per me anche per la storia della mia famiglia. Da quando ci abitavo stabilmente, Milano è cambiata tanto. Allora il Pirellone era l’edifìcio più alto ma oggi credo non sia neppure in classifica.

E ancora: “Non so se Milano tra 4 o 5 anni, quando terminerò con la Nba, sarà dello stesso livello e avrà gli stessi obbiettivi di oggi. Ma giocare all’Olimpia, in una squadra forte e ambiziosa come quella di adesso, per me resta un sogno”

