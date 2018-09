Gallinari: "La Nazionale non è un capitolo chiuso"

Danilo Gallinari a Sky torna sul suo rapporto con la Nazionale: "Il capitolo Nazionale non è mai stato chiuso. La Nazionale è una priorità, vediamo di vincere queste due partite che abbiamo e che sono fondamentali".

"LeBron? Era meglio che rimanesse a Est, con lui i Lakers sono dei contender per i play-off, sarà più difficile ma è una motivazione in più. Se la squadra campione arriverà da Ovest? Sono due conference completamente diverse, mi auguro che qualcuno dell'Ovest riesca a spuntarla. E Est ci sono squadre forti ma non così tanto. Io in testa ho voglia di vincere e di portare questa società più in alto possibile. Se quest'anno partiamo insieme e tutti sani dal primo giorno, sarà una stagione divertente".

SPORTAL.IT | 09-09-2018 17:30