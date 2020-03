Gallinari: "L'Italia faccia squadra"

Danilo Gallinari in un'intervista al New York Times commenta la situazione che si sta vivendo in Italia: "La situazione è seria: in Italia i cittadini devono comportarsi nella maniera giusta e seguire le regole del governo. Non è solo una questione politica o di ospedali: dobbiamo comportarci come una squadra".

Il Gallo era presente alla Chesapeake Energy Arena di Oklahoma City, quando le squadre di Oklahoma Thunder e di Utah Jazz sono state fatte rientrare negli spogliatoi per la positività di Gobert: "Non riuscivamo a capire cosa stesse succedendo. Eravamo tutti sotto shock. Forse io lo ero un po' di meno degli altri, sapendo quello che sta succedendo nel mio paese".

SPORTAL.IT | 16-03-2020 12:51