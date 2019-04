Gallinari mano calda, Clippers ok

Los Angeles e Philadelphia pareggiano la serie, rispettivamente con Golden State e Brooklyn, del primo turno dei play-off 2019 dell'Nba: ora sono 1-1. Nella notte italiana, i Clippers, impegnati della post-season della Western Conference, si riscattano e, colmando un divario in corso d'opera di -31, espugnano il parquet della Oracle Arena, battendo in volata i Warriors campioni in carica con il punteggio di 135-131. Il top-scorer dell'incontro è Lou Williams, a referto con 36 punti, ma i californiani si godo anche le 'mani calde' di Montrezl Harrell (25) e di un ispirato Danilo Gallinari, che totalizza 24 punti, impreziositi da 4 rimbalzi e 6 assist, in 35 minuti di impiego. Tra i padroni di casa, 29 punti del 'solito' Stephen Curry e 21 di Kevin Durant. Ora la serie di sposta in California.

Più ampio il successo interno nella Eastern Conference dei Sixers, che in gara-2 sfruttano il 'calore' del Wells Fargo Center dominando i Nets per 145-123 con 23 punti di Joel Embiid, il più prolifico del match, costretto pero' ad uscire anzitempo per una leggera distorsione alla caviglia. Seconda tripla doppia in carriera nei play-off per Ben Simmons (18 punti, 10 rimbalzi e 12 assist). Appuntamento per gara-3 a Brooklyn.

SPORTAL.IT | 16-04-2019 09:59