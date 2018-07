Al margine di un evento milanese, Gallinari è tornato a parlare del suo rapporto con la Nazionale, dopo il recente caos: "Vedremo, devo parlare con i LA Clippers per vedere se mi lasciano giocare le partite di settembre".

La stella NBA ha ribadito di "esserci rimasto male" per quanto accaduto. Una battuta anche sul futuro: "La mano è sistemata, non vedo l'ora di iniziare a giocare. Obiettivo? Stare bene fisicamente, così come il resto della mia squadra".

SPORTAL.IT | 18-07-2018 08:05