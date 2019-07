Gallinari prenota la chiusura all'Olimpia

Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto la riqualificazione del playground del Parco Vittorio Formentano, conosciuto dai milanesi come Parco Marinai d’Italia, Danilo Gallinari, noto cestista NBA, è tornato a Milano con We Playground Together, inaugurando, nell’area sportiva di viale Sarca, il nuovo playground e un campo da calcio a 5.

Intervistato dal QS Danilo Gallinari ha parlato anche di Olimpia Milano. "Il progetto con cui sta ripartendo, ridando grande entusiasmo alla piazza subito dopo una delusione, mi piace. Vorrei rimanere in Nba fino a 35 anni, magari non per forza dove ricominciare da zero. Poi, se il mio fisico me lo permetterà, sarebbe davvero bello tornare in biancorosso".

SPORTAL.IT | 22-07-2019 08:56