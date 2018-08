Gallinari rinuncia alla Nazionale

Danilo Gallinari non potrà partecipare alle qualificazioni Mondiali dell'Italbasket, impegnata nella doppia sfida contro Polonia e Ungheria a settembre.

"Sfortunatamente, non potrò unirmi alla Nazionale per le prossime partite di qualificazione mondiale. Rappresentare il mio paese è da sempre importante per me e non vedevo l’ora di giocare con l’Italia. I consulti con i Clippers, lo staff medico e il mio agente hanno portato però alla conclusione che è meglio io rimanga negli Usa per prepararmi al 2018-19 Nba anziché partecipare a queste partite. Il mio obiettivo è iniziare forte la stagione fin dal training camp per assumere il ruolo di leader della squadra. Auguro il meglio alla Nazionale e spero di unirmi alla squadra per i Mondiali l’anno prossimo con l’identico obiettivo: competere e vincere al più alto livello", è quanto ha fatto sapere alla Gazzetta.

SPORTAL.IT | 22-08-2018 13:00