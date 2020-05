Gallinari: "Vorrei vincere l'Eurolega"

Volo oltreoceano per il team di Cantieri Aperti 365 che nella sua video-chiacchierata odierna ha avuto come protagonista Danilo Gallinari, grande protagonista in NBA con gli Oklahoma City Thunder e con la nazionale italiana.

Nel finale Gallinari si è soffermato sul suo futuro ritorno a Milano per chiudere la carriera: "Mio papà ha vinto una Coppa Campioni, bisognerebbe almeno pareggiarlo (ride, ndr). Tornare e vincerne una sarebbe un bellissimo modo di ritirarsi. Mi immagino di tornare tra 5 anni e mi auguro che l'Olimpia, tra 5 anni, voglia ancora lottare per i massimi livelli europei, a me piacerebbe tantissimo".

SPORTAL.IT | 14-05-2020 15:44