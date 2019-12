Il presidente della Reggina, Luca Gallo, manda in visibilio i tifosi della Reggina.

"Io vincerò con la Reggina – dice -. Vinceremo la Serie C e poi la Serie B e arriveremo in serie A. Vinceremo il campionato di serie C e lo faremo al primo anno, mi ricordo quando tutti dicevano che non ci sarei riuscito. Chi non corre per la Reggina e non ci crede non può stare con noi, non può avere quella curva".

SPORTAL.IT | 19-12-2019 17:15