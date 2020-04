Gamble si ribella: "Non basta una pacca sulla spalla"

Il centro della Virtus Bologna Julian Gamble su Twitter ha commentato la possibilità che la stagione venga cancellata senza l'assegnazione dello scudetto: "Annullare un campionato senza incoronare un campione equivale a dire che la stagione regolare non è importante", sono le parole riportate da Sportando.

"Capisco che qualsiasi squadra possa vincere nei playoff, ma chi domina un campionato tutto l’anno ottiene solo una pacca sulla spalla? Come giocatore voglio vincere sul campo se ne ho l’opportunità, ma in questo periodo senza precedenti la mia squadra non merita di rimanere e a mani vuote. E questo vale per qualsiasi squadra che è prima nel proprio campionato!".

SPORTAL.IT | 02-04-2020 11:22