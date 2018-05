Gamerwall, con gli eSport si può vincere una borsa di studio

Arrivano buone notizie per tutti gli studenti appassionati di videogiochi. Gamerwall, un’idea di Gianpiero Miele, ha deciso di coniugare finalmente il mondo del gaming con quello dell’università, legandoli nel segno del motto “Play hard, study harder”. L’obiettivo è quello di organizzare una serie di tornei esportivi nei diversi atenei italiani, al fine di elargire borse di studio ai migliori videogiocatori universitari.

Gamerwall propone una borsa di studio per i vincitori dei suoi tornei

Il primo esperimento vedrà la luce alla LUISS Guido Carli di Roma, dove è nato il Gamerwall University League, nel nome dei videogiochi, dello studio e dell’aggregazione sociale. Il vincitore sarà premiato con una cospicua borsa di studio, che consiste nel valore della retta universitaria dell’anno successivo. È la prima volta che, in Europa, un torneo eSport vede una borsa di studio come premio finale.

Una proposta rivoluzionaria, questa, che mira ad elevare ancora di più il mondo videoludico al fianco delle discipline sportive ‘classiche’. Come accade in alcuni college statunitensi con sport come football americano e pallacanestro, così i tornei targati Gamerwall guarderanno al rendimento accademico dei partecipanti come parametro principale per la stila di calendari e classifiche. La media accademica, difatti, peserà per il 60% sul piazzamento finale.

L’operazione è inoltre stata avallata anche da Microsoft, che ha messo a disposizione dei giocatori alcune Xbox One. Tuttavia, l’esempio pionieristico della LUISS potrebbe essere soltanto il primo di tanti. Gamerwall ha difatti l’intenzione dichiarata di estendere questo tipo di tornei anche ad altri atenei italiani e magari, nel futuro, anche ai livelli scolastici inferiori. Un’occasione veramente d’oro per quegli studenti che, appassionati di videogiochi, potranno finalmente coniugarli alla costruzione del proprio futuro.

