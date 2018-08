GAMESCOM, Pes 2019 e Fifa 19 si sfidano: ecco qual è il migliore

È una delle sfide più accese di sempre, quella tra Pes e Fifa. I due titoli sportivi si danno da sempre battaglie a suon di licenze, perfezionamenti tecnici e migliorie volte a garantire il maggior realismo possibile. La rivalità tra Konami ed EA Sports è ormai proverbiale e, come da tradizione, anche al Gamescom Pes 2019 e Fifa 19 hanno fatto faville per aggiudicarsi il titolo di Best Sports Game.

Al Gamescom Pes 2019 e Fifa 19 si sfidano ancora, ma la spunta EA Sports

Una grande sfida, la loro, partita con un terzo concorrente: l’incomodo F1 2018 di Codemasters, che ha in qualche modo cercato di strappare il titolo al calcio videogiocato. Una battaglia persa in partenza, probabilmente, dato che gli altri due giochi hanno completamente messo in ombra la sua presenza. A spuntarla alla fine è stato Fifa 19, che può così pregiarsi dell’ambito titolo di miglior titolo sportivo.

EA Sports batte Konami, quindi, in una lotta senza quartiere che forse ad alcuni apparirà scontata. Quest’anno infatti Fifa ha strappato le licenze UEFA a Pes, che ha quindi deciso di concentrare tutte le sue forze nella ricerca quasi maniacale del realismo. Ogni dettaglio, sia grafico che di gameplay, è impressionante e impreziosito dall’avanguardistico sistema di illuminazione dinamico Enlighten. Anche le movenze dei giocatori più celebri sono rese nei minimi particolari.

Dunque, perché ha vinto Fifa? Probabilmente perché EA Sports, al di là delle licenze e pur migliorando di molto la resa grafica, ha rivisto il gameplay, specie nella gestione e nei movimenti del pallone, nonché nelle dinamiche dei tiri. Non da sottovalutare nemmeno le Dynamic Tactics, che danno al gioco vivacità e ulteriore realismo, agendo direttamente sull’intelligenza artificiale. Nonostante il titolo di Best Sports Game, la battaglia è però ancora da combattere sul campo più importante: quello delle vendite.

HF4 | 29-08-2018 08:30