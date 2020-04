Gandini sottolinea: "Chi paga sono le pay-tv"

Umberto Gandini, il presidente della Lega Basket, con il Corriere della Sera ha parlato anche della possibilità del ritorno in chiaro in televisione della pallacanestro.

"Tornare in chiaro in tv – ha detto -? In Italia non molti vedono la NBA in tv, ma tanti la conoscono. Non inseguo la tv in chiaro, sganciamoci da vecchi concetti. Il basket in chiaro crescerebbe in popolarità? Forse, ma questo è proselitismo: dubito che serva sul piano commerciale. Oggi chi paga è la pay-tv e la vera tv in chiaro è Facebook: aggancia i giovani, il nostro bersaglio".

SPORTAL.IT | 28-04-2020 12:29