I campionati italiani si aprono con il settimo titolo di Top Ganna che si conferma imbattibile nelle prove contro il tempo, in evidenza anche Lorenzo Finn. Affini cade dopo 6 chilometri e viene portato via in ambulanza

Il solito dominio di Filippo Ganna. Le prove contro il tempo continuano ad avere un padrone in ambito italiano ed è sul corridore della Netcompany Ineos che conferma il suo strapotere anche ai campionati Italiani 2026 vincendo la prova contro il tempo. Sul podio salgono anche Luca Giami della UAE e Mattia Cattaneo della Red Bull. Ma una menzione va anche al giovane Lorenzo Finn che si conferma in grande ascesa dopo la vittoria al Giro Next Gen.

La prova di forza di Filippo Ganna

Settimo titolo italiano e strapotere confermato. Nelle prove contro il tempo, Filippo Ganna non ha avversari in Italia e a dire il vero ne ha pochissimi anche in ambito internazionale come ha dimostrato nell’ultimo Giro d’Italia. I 40 chilometri della prova a cronometro dei campionati italiani mettono i partecipanti di fronte a tante insidie, il percorso è molto mosso e dopo una partenza con un tratto in salita, la strada tira già per una discesa lunga e con tratti anche molto tecnici. I favori della vigilia nella prova che fra da Vicoforte a Barolo sono tutti per Top Ganna. E il corridore della Netcompany non delude, domina la gara sin dai primi chilometri per chiudere con il tempo di 47’39”68 a una media superiore ai 50 km/h. Sul podio insieme a lui salgono Luca Giami della UAE (distante oltre 2 minuti) e Mattia Cattaneo della Red Bull (a 2’36”).

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La sorpresa Lorenzo Finn

Alla vigilia della crono c’era grande attesa anche per la prova di Lorenzo Mark Finn. Il 19enne ligure ha appena festeggiato la vittoria al Giro Next Gen e proprio negli ultimi giorni il “Diablo” Chiappucci lo ha incoronato come uno dei possibili candidati a risollevare le sorti del ciclismo italiano. Finn ha deciso di mettersi alla prova nella cronometro, una disciplina che ha dimostrato di sapere affrontare molto bene in ambito giovanile. La distanza dai senior è ancora molto importante, chiude al sesto posto a oltre 3 minuti da Filippo Ganna ma dimostra ancora che il percorso di crescita è quello giusto. Le sensazioni sono buone in vista dei prossimi appuntamenti della stagione che lo dovrebbero vedere protagonista al Tour de l’svenir e ai Mondiali di categoria.

Brutta caduta per Edoardo Affini

La prima giornata dei campionati tricolori ha vissuto però anche un momento di preoccupazione. Tra i protagonisti della vigilia era atteso anche Edoardo Affini che nelle prove a cronometro ha spesso ottenuto buoni risultati. Il corridore della Visma però è stato vittima di una brutta dopo circa 6 chilometri dalla partenza. I soccorsi sono arrivati immediati e secondo quanto riportato dal giornalista RAI, Davide Lessi, non ha perso conoscenza. Il corridore è stato subito accompagnato in ospedale in ambulanza ma ora c’è preoccupazione sulla sua partecipazione al Tour de France, dove doveva essere insieme a Piganzoli, uno degli scudieri di Jonas Vingegaard.