Ganna al posto di Ciccone, la Lidl ricrea l’Italia olimpica: Pippo ha un sogno. Il Giro strizza l’occhio a Pogacar e Seixas

Filippo Ganna prende il posto del partente Giulio Ciccone alla Lidl dove troverà Consonni e Milan: l’obiettivo è la caccia alle classiche. Il Giro sarà durissimo: RCS chiama a raccolta gli scalatori

Filippo Ganna è pronto a cominciare una nuova avventura. Dopo le voci delle ultime settimane arriva anche l’annuncio ufficiale con il ciclista azzurro che lascia la britannica Netcompany Ineos e firma per la Lidl Trek fino al 2029. Prende di fatto il posto di Giulio Ciccone e va a riformare tre quarti del quartetto che ha vinto l’oro a Tokyo e il bronzo a Parigi 2024.

La nuova avventura di Filippo Ganna

La Lidl-Trek mantiene una forte componente italiana anche dopo l’addio di Guercilena. Dopo l’addio di Ciccone, a rinforzare la quota tricolore ci pensa Filippo Ganna che dopo 7 anni lascia la britannica Netcompany Ineos e firma fino al 2029 con la sua nuova squadra. Il suo arrivo ha un sapore anche olimpico visto che alla Lidl trova due corridori che conosce molto bene come Jonathan Milan e Simone Consonni, con i quali ha conquistato la medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Tokyo e quella di bronzo a Parigi 2024: “Conosco molto bene Simone e Jonathan per aver corso insieme su pista. E’ bello ritrovare Simone nella stessa squadra dopo tanti anni (erano insieme alla UAE nel 2017). Sarà bellissimo lavorare con loro ma anche con Mads Pedersen che è il leader della squadra. Spero di poter essere un valido supporto per lui e so che anche lui sarà un ottimo alleato”.

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Obiettivo classiche

La stagione 2026 è stata ricca di alti e bassi per Ganna che ha conquistato la vittoria all’Attraverso le Fiandre dello scorso 1 aprile dimostrando, ancora una volta, di poter essere anche uomo da classiche e non solo cronoman. Ed è proprio questo l’obiettivo del piemontese alla sua nuova avventura, poter puntare con più caparbietà alle grandi classifiche: “Non vedo l’ora di affrontare la prossima stagione – ha continuato Ganna – con una squadra importante come la Lidl-Trek. Dopo otto anni cominciare un nuovo capitolo è fantastico e mi sento fortemente motivato. Ho grandi obiettivi da raggiungere, in particolare nelle Classiche: con la squadra che avremo nulla è precluso. Ma anche i Grandi Giri restano un obiettivo e non vedo l’ora di supportare la squadra”.

Il Giro strizza l’occhio a Pogacar e Seixas

Il Giro d’Italia vuole tornare a sfidare il Tour de France, la distanza in questo momento sembra incolmabile ma con i calendari del ciclismo che sono sempre a rischio rivoluzione, la RCS non vuole correre il rischio di vedere la corsa rosa scivolare nelle gerarchie delle due ruote. Il percorso 2027 non è stato ancora svelato ufficialmente ma le indicazioni che arrivano puntano sulla volontà di attirare i migliori ciclisti al Mondo. La partenza sarà con arrivo e partenza a Trieste con una tappa che però si svilupperà quasi interamente in territorio sloveno, magari anche nel tentativo di provare a stuzzicare Tadej Pogacar. E le prime indiscrezioni rivelano che sarà una corsa durissima: la Sondrio-Aprica con il doppio valicamento del Mortirolo (su entrambi i versanti) è già una data da segnare sul calendario ma anche la penultima frazione con arrivo sullo Zoncolan potrebbe essere decisiva.

La volontà è quella di provare ad avere al via il meglio del ciclismo internazionale con le prime voci che danno come probabile la presenza di Remco Evenepoel. L’altro nome da guardare con attenzione è quello di Paul Seixas che dopo un esperienza in chiaroscuro al Tour, potrebbe decidere di tentare il suo primo vero assalto a un Grande giro proprio in Italia.