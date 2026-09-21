Il ciclista italiano finisce ancora una volta secondo dietro il belga al suo quarto titolo consecutivo. L’assenza di Pogacar gli apre le porte per una doppietta storica

“Il primo degli umani” è spesso la definizione che si usa per i ciclisti che finiscono alle spalle di Tadej Pogacar. Ma quando si parla di prove contro il tempo, c’è un altro dominatore: Remco Evenepoel. Il belga ha conquistato a Montreal il quarto successo consecutivo Mondiale a cronometro, il primo a realizzare un’impresa del genere. E già da ora può essere considerato il miglior cronoman di tutti i tempi. Alle sue spalle, “primo degli umani”, finisce Filippo Ganna che deve ancora accontentarsi della seconda piazza.

Ganna ci prova, Evenepoel non si batte

Non è stata la miglior prestazione di Filippo Ganna, l’azzurro dopo una partenza lenta ha avuto la capacità anche mentale di reagire ma la lotta per la vittoria finale non è mai stata davvero aperta. L’azzurro si è reso protagonista di una grande rimonta che gli ha permesso di chiudere al secondo posto precedendo di qualche secondo il fenomeno francese Paul Seixas, una delle grandi rivelazioni di giornata. Evenepoel in questo momento sembra irraggiungibile anche su un percorso che per caratteristiche poteva essere favorevole all’azzurro. Le prove contro il tempo sono tutte di Remco che firma il suo poker. Ganna si tiene strette le due vittorie conquistate nel 2020 e nel 2021 ma anche la sensazione che ora la lotta sarà solo per l’argento, e non è neanche così scontata.

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La stoccata di Remco

Dopo la cronometro nelle parole di Filippo Ganna c’era un po’ di rassegnazione ma nessuna recriminazione nei confronti dell’avversario: “Più forte di cosi non potevo. Su uno sforzo di 4r5 minuti, ho fatto i miei migliori valori”, ha detto l’azzurro. Parole che sono arrivate anche all’orecchio di Evenepoel. Il belga è conosciuto per il suo immenso talento in bici ma anche per la sua lingua tagliente e anche stavolta non si lascia scappare l’opportunità di una piccola frecciata al suo rivale: “Dice sempre così ma se fosse vero, forse sarebbe stato più vicino. La nostra comunque è una grande sfida e c’è grande rispetto”.

Niente Pogacar, a Montreal si può fare la storia

Il primo titolo è già in cassaforte con Remco Evenepoel che diventa il primo ciclista di sempre a conquistare quattro volte di fila la maglia iridata nelle prove contro il tempo. Ma la sensazione è che la prova di ieri sia stata solo l’antipasto di quello che vuole realizzare il belga, anzi è più che una sensazione. Alla vigilia della rassegna Mondiale è stato lo stesso Remco a ricordare a tutti che mai nessuno nella storia ha vinto il Mondiale sia a crono che in linea nella stessa edizione e lui vuole chiaramente provarci. Un’opportunità enorme che arriva anche dall’assenza di Tadej Pogacar che dopo la caduta alla Vuelta è stato costretto a cancellare tutti gli impegni di questo fine 2026. Domenica prossima Remco ha un appuntamento con la storia ma il Paul Seixas ammirato ieri a Montreal, potrebbe avere un’idea diversa.