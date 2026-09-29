Ganna torna in pista dopo due anni ma rinuncia agli Europei: Filippo punta ai Mondiali in Cina in vista delle Olimpiadi

Niente Europei in Slovenia per Top Ganna, che ha deciso di rinunciare alla competizione continentale per riposarsi in vista del ritorno alle competizioni su pista a distanza di oltre due anni

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Dopo i Mondiali di Montreal durante i quali si aggiudicato la medaglia d’argento nella crono alle spalle dell’irraggiungibile Remco Evenepoel e quella d’oro nella staffetta mista Filippo Ganna ha deciso di prendersi una piccola pausa e rinunciare agli Europei di ciclismo che si terranno in Slovenia a partire da questo venerdì per poi fare il suo ritorno in pista ai Mondiali in Cina che si disputeranno dal 14 al 18 ottobre a Shanghai, appuntamento utile anche per strappare il pass per i prossimi Giochi Olimpici.

Ganna, niente Europei in Slovenia

La stagione su strada di Filippo Ganna potrebbe essersi conclusa con i soddisfacenti Mondiali di Montreal dove oltre a essersi confermato medaglia d’argento nella crono ha conquistato anche l’oro nella staffetta mista. L’azzurro avrebbe infatti deciso di rinunciare agli Europei che si terranno a Lubiana dal prossimo 2 al 7 ottobre per tirare un po’ il fiato e riposarsi. Una decisione che priva l’Italia di una delle sue punte di diamante, ma più che comprensibile se si pensa al vero obiettivo di Top Ganna.

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Ganna torna in pista dopo due anni ai Mondiali in Cina

Pippo infatti sarebbe intenzionato a fare il suo ritorno nelle competizioni su pista, dove non gareggia ormai dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Ganna prenderà dunque parte ai Mondiali di ciclismo su pista che si terranno a Shanghai dal 14 al 18 ottobre, evento a cui manca ormai dal 2023, quando a Glasgow conquisto la medaglia d’oro nell’inseguimento individuale e l’argento in quello a squadre.

Una scelta utile in chiave Olimpiadi

La scelta sarebbe di Ganna detta dalla volontà di tornare a rappresentare i colori azzurri (e a regalare nuove medaglie all’Italia) ai prossimi Giochi Olimpici che si terranno a Los Angeles nel 2028 dopo che nel 2021 a Tokyo aveva vinto l’oro nell’inseguimento a squadre e nel 2024 a Parigi invece l’argento nella cronometro e un bronzo sempre nell’inseguimento a squadre. I Mondiali di Shanghai infatti saranno utili per le qualificazioni alle prossime Olimpiadi che si baseranno sul ranking UCI di specialità.