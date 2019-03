In un'intervista concessa a Tuttosport, Maurizio Ganz ha parlato di hakan Calhanoglu: "Mi aspetto che faccia il Calhanoglu dello scorso anno".

"Io penso che sia uno dei giocatori di maggior talento nella rosa".

"E' cresciuto tanto nella fase di non possesso, perché corre tantissimo per la squadra. Ma lui deve poter fare la differenza in avanti, con gol e assist".



SPORTAL.IT | 24-03-2019 16:05