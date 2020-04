Gare a porte chiuse? Il Real cambia casa

Come la Serie A, anche la Liga spagnola dovrebbe riprendere nel mese di giugno e concludere così la propria tormentata stagione dopo la sosta forzata per la tragedia Coronavirus.

Tutte le partite si giocherebbero a porte chiuse ed allora, anche per questo motivo, a sorpresa, i Blancos potrebbero non disputare le rimanenti partite casalinghe nel proprio “tempio”, il “Santiago Bernabeu”, bensì allo stadio "Alfredo di Stéfano", un impianto situato nella "Ciudad Deportiva di Valdebebas" e che è usato per le partite del Real Madrid Castilla, la seconda squadra del club madridista.

A riportare la notizia è lo spagnolo 'Okdiario'. In questo modo verrebbero accelerati i lavori di riqualificazione del “Bernabeu”, ripresi dopo una pausa di dieci giorni in corrispondenza del picco di contagi.

In caso di risposta affermativa della Liga, i lavori andrebbero avanti spediti fino al mese di settembre, dato che durante ogni partita dovrebbero fermarsi per rendere agibili gli spazi ai tifosi.

SPORTAL.IT | 20-04-2020 18:43