Gare di asini al galoppo per le strade di Karachi. Animalisti: animali a rischi di lesioni ed esaurimento

Abdul Majeed bacia il suo asino dopo aver vinto una gara di carri per le strade di Karachi, in Pakistan. La competizione, che si svolge fino a tre volte l’anno, vede decine di asini sfidarsi su un percorso di due chilometri lungo strade chiuse al traffico. Le associazioni per la tutela degli animali sostengono che queste gare espongano gli asini a rischi di lesioni ed esaurimento. Tuttavia, per Abdul Majeed, il loro benessere è una priorità. “Ci prendiamo cura degli asini, li portiamo a passeggio e trascorriamo l’intera giornata con loro”, racconta. “È il nostro mestiere, il nostro lavoro consiste innanzitutto nel prenderci cura degli animali”.