Gareth Southgate non ha rimpianti

Il Mondiale dell’Inghilterra si è chiuso in sordina. Dopo il buon girone, nella fase ad eliminazione diretta la squadra di Southgate ha brillato solo ai quarti contro la Svezia, soffrendo invece contro Colombia, piegata solo grazie ai calci di rigore, prima di arrendersi alla Croazia.

La finale per il terzo posto contro il Belgio ha visto scendere in campo una squadra parsa svuotata nella testa e nelle gambe, questo il commento del ct dei 'Tre Leoni', costretto ad accontentarsi di aver eguagliato il quarto posto del 1990: “Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Siamo finiti nelle prime quattro, ma sapevamo di non essere i migliori, non ci siamo mai nascosti su questo. Contro le migliori squadre non abbiamo espresso un buon gioco, ma è stata un'avventura fantastica per tutti".

SPORTAL.IT | 14-07-2018 23:40