Gareth Southgate retrocede il Mondiale

Nella parte sinistra del tabellone di Russia 2018, sulla carta la meno nobile, l’Inghilterra è considerata la favorita per l’accesso alla finale insieme alla Croazia. Dopo anni di delusioni, i Tre Leoni potrebbero davvero sognare fino alla fine e allora alla vigilia dell’ottavo di finale contro la Colombia il ct Gareth Southgate non nasconde l'importanza del momento: “Quella di domani è una grande opportunità per questa squadra e per tutto il Paese. Con questo giovane team possiamo e vogliamo andare più avanti rispetto alle squadre inglesi composte da giocatori ben più esperti che c'erano prima di noi. Stiamo vivendo tutto questo con grande emozione".

"Le condizioni climatiche sono migliori: c'è' meno caldo e questo ha permesso ai miei giocatori di correre di più” ha aggiunto Southgate, che si è poi soffermato sul ‘caso Delph’, il giocatore che ha lasciato il ritiro per stare al fianco della moglie che sta per partorire: "C'è solo un giorno nella tua vita in cui nascono i tuoi figli. Alcune cose sono più importanti del calcio, una di queste è proprio la famiglia. Penso che sia giusto essere presente nel momento della nascita di un bambino. Non so se riuscirà a tornare in tempo per la partita" ha commentato il tecnico.

SPORTAL.IT | 02-07-2018 20:55