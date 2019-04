Garlando: “In Italia con la Juve si scansano anche le big”

La sconfitta contro l’Ajax non è stata una bocciatura solo per la Juventus, ma per tutta la Serie A. Soprattutto per le big del nostro campionato che hanno scelto di non lottare mai sul serio per lo scudetto. È questa l’accusa che Luigi Garlando lancia a Napoli, Inter, Milan e Roma dalle colonne della Gazzetta dello Sport in un articolo che spiega come, in fondo, questa Juventus non sia mai stata davvero imbattibile. E che l’enorme vantaggio accumulato dalla squadra di Allegri in uno dei campionati meno avvincenti della storia della Serie A sia dovuto non solo alla forza dei bianconeri, ma anche all’atteggiamento rinunciatario delle altre grandi del torneo.

EFFETTO RONALDO. Garlando, infatti, ricorda come la Juventus in Champions League abbia perso 4 delle 10 partite disputate, nonostante l’arrivo di un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo. Secondo il giornalista, il Napoli e le altre non avrebbero avuto il coraggio di sfidare la Juventus dopo l’acquisto del portoghese. “Come puoi stendere la squadra che ha vinto 7 scudetti di fila e che ora ha pure il più bravo di tutti?”, si sarebbero chieste le big della serie A. “E così – prosegue Garlando – per lo meno a livello inconscio gli umani si sono rassegnati a giocare un campionato tutto loro, lasciando al loro destino superiore gli extraterrestri di Allegri, dati per favoriti in Champions”.

L’ERRORE DI “SCANSARSI”. E qui Garlando utilizza un termine spesso abbinato all’atteggiamento delle provinciali della serie A nei confronti della Juventus e che sicuramente farà discutere. “A suo tempo Buffon usò il termine “scansarsi” che rendeva bene l’idea. Inconsciamente, sia chiaro”. L’Ajax, invece, ha mostrato al calcio italiano che la Juventus è una squadra battibile, addirittura dominabile, nonostante Ronaldo. Seguendo l’esempio degli olandesi, insomma, le altre grandi della Serie A potrebbero trovare il coraggio per contendere davvero lo scudetto ai bianconeri. E nella prossima stagione il nostro campionato potrebbe tornare ad essere davvero una competizione davvero aperta alle sorprese.

SPORTEVAI | 18-04-2019 11:56