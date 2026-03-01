Garmisch, nebbia e pioggia: cancellato il superG. Il ruolo di Franzoni nella decisione ma è polemica sul calendario

Dopo una serie di rinvii, la gara viene cancellata a causa delle condizioni del meteo: il recupero a Courchevel il prossimo 13 marzo. Occasione persa per Franzoni e per gli azzurri

Niente da fare, il meteo dice di no e il superG di Garmisch valido per la Coppa del Mondo di sci maschile viene cancellato. Sin dalla mattina si era capito che sarebbe stato molto complicato disputare la gara con le condizioni meteo tra pioggia e nebbia, che hanno reso impossibile scendere in sicurezza. Un’occasione persa per Franzoni e per il resto della squadra azzurra che avrebbero potuto fare bene sulla pista tedesca e continuare ad alimentare il momento positivo in questa stagione.

Una giornata tra nebbia, rinvii e poi la cancellazione

E’ stata una giornata lunghissima quella vissuta da atleti e tecnici sulla pista di Garmisch. Già nei giorni scorsi le condizioni non sembravano ottimali a causa delle alte temperature poi a complicare i piani sono arrivate prima la pioggia e poi la nebbia. La gara era in programma alle ore 11.15 quando è arrivato il primo rinvio di 30 minuti, poi uno sguardo a scrutare il cielo ha spinto gli organizzatori a fissare l’orario di partenza alle 12.45 in quello che sembrava già un tentativo piuttosto disperato. Alle ore 11 c’è stata comunque la ricognizione degli atleti sulla pista ma nelle ore successive le condizioni non sono mai migliorate in maniera netta e alla fine è arrivata la decisione di cancellare l’evento che non si poteva svolgere nelle condizioni di sicurezza per gli atleti.

Il ruolo di Franzoni

Giovanni Franzoni era uno di quelli che avrebbe voluto disputare la prova sul tracciato tedesco. L’atleta azzurro è uno dei più in forma in questo momento e anche nella prova in discesa ieri si è difeso alla grande dietro il dominio svizzero. Proprio la medaglia d’argento della discesa nelle Olimpiadi di Milano Cortina, oggi aveva il ruolo di rappresentante degli atleti come conferma il race director delle gare maschili Markus Waldner: “Stamattina ha piovuto poi è arrivata la nebbia. Abbiamo spostato due volte la ricognizione, poi il cielo si è aperto un po’ verso le 11 ma si è chiuso nuovamente. Ho parlato con Franzoni e il feedback degli atleti è stato molto chiaro, la pista in qualche passaggio era critica. La cancellazione era l’unica scelta anche se fa sempre male”. Ma le polemiche sul calendario restano e soprattutto sulla collocazione di Garmisch che può presentare queste condizioni in questo periodo dell’anno ed è un peccato perché si rischia di perdere una delle piste più belle di tutto il tour del circo bianco.

Il recupero a Courchevel

Con la stagione che volge verso il termine e le temperature che si alzano, la FIS ha trovato subito una nuova collocazione a questo superG cancellato con inserimento nel weekend del 14-15 marzo dove sono in programma un superG e una discesa sulla pista di Courchevel in Francia con la gara cancellata oggi che sarà essere inserita nel venerdì prima delle due prove già originariamente previste in calendario. Si tratta di fatto dell’unica finestra utile visto che nel prossimo weekend sono in programma due prove tecniche a Kranjska Gora (gigante e slalom) e poi dal 19 al 25 marzo si vola a Lillehammer per il grande finale di stagione.