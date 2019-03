Il Campione Olimpico di fioretto maschile, Daniele Garozzo, ha vinto una strepitosa medaglia d'oro nella gara individuale di Coppa del Mondo a Il Cairo.

Il fiorettista acese è arrivato infatti sul gradino più alto del podio, pennellando una prestazione sontuosa assalto dopo assalto.

La lunga giornata ha visto lo schermidore etneo partire dal tabellone dei 64, nel quale ha battuto 15-6 lo statunitense Moelis, prima di superare 15-7 il connazionale Nista nei 32. Garozzo ha poi battuto in sequenza i due coreani Heo, 15-8 agli ottavi, e Lee Kwanghyun, 15-12 ai quarti. In semifinale successo nello scontro con il compagno di nazionale Giorgio Avola, sconfitto 15-10, seguito dal trionfo in finale contro il francese Le Pechoux per 15-13.

Al termine della gara l'atleta del Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle ha manifestato grande soddisfazione per la sua prestazione di oggi, facendo anche una dedica speciale: "Sono felice come una Pasqua – ha detto Daniele Garozzo – , perchè volevo fortemente questa vittoria. Quest'anno ho fatto vedere una grande scherma, centrando dei bei risultati, ma mancava la mia firma sul gradino più alto del podio e sono felice di essere riuscito a metterla. In questi giorni ho vissuto a distanza e con grande apprensione l'evolversi di quanto è accaduto a Santa Maria La Scala con la scomparsa in mare dei tre ragazzi acesi, che si è verificata proprio pochissime ore prima della mia partenza da Acireale. Voglio approfittare di quest'occasione per rivolgere un pensiero a questi ragazzi e alle loro famiglie, così come alla mia città".

SPORTAL.IT | 03-03-2019 09:30