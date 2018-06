Garrafa in regia a Collegno

Erika Garrafa farà parte della rosa di A2 del Barricalla Cus Collegno Volley per la stagione 2018/2019 e affiancherà in cabina di regia la già confermata Elisa Morolli.

Queste le sue prime parole in maglia cussina: "Onestamente non mi aspettavo di ricevere questa proposta dal Cus. È stata una sorpresa che mi ha entusiasmato molto. È una società seria con un progetto molto valido e non potevo certamente rifiutare. E’ una grande opportunità che mi è stata data per crescere sia a livello pallavolistico che personale. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova esperienza".

Palleggiatrice nata a Torino il 4 novembre 1996, 1.70 cm di altezza, nel 2017/2018 ha giocato in B2 nelle fila del Caselle Volley, dove ha militato anche nella stagione 2016/2017. Cresciuta nelle fila della Lilliput Settimo ha iniziato a giocare a pallavolo all’età di sei anni; in seguito al percorso giovanile è approdata in serie B1 nella stagione 2012/2013, all’età di sedici anni, e giocando, sempre a Settimo, sino all’annata 2014/2015, al termine della quale ha conquistato la promozione in A2. Nel 2015/2016 è stata riconfermata giocando in serie B2 con diverse presenza in A2.

Erika è diplomata in amministrazione finanza e marketing, lo scorso anno ha seguito un corso di specializzazione in commercio internazionale, da quest’anno lavora. Nel tempo libero ama leggere, è appassionata di cinema e serie tv. La sua più grande passione è comunque la pallavolo.



SPORTAL.IT | 22-06-2018 15:00