Gary Medel fa un passo verso la Fiorentina

Gary Medel si avvicina alla Fiorentina: la società viola ha da tempo il cileno nel mirino e l'affare potrebbe concretizzarsi nel giro di giorni.

Il giocatore, infatti, ha rifiutato il trasferimento al Marsiglia per tornare in Italia, alla corte di Montella. Per liberare l'ex interista, il Besiktas chiede 7 milioni di euro.

Medel è approdato in Turchia nell'estate del 2018 dopo tre stagioni con la maglia dell'Inter, durante le quali ha collezionato complessivamente 91 presenze in campionato.

SPORTAL.IT | 22-07-2019 16:24