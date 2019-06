Gaspardo, prime parole da brindisino

Prime parole da brindisino di Raphael Gaspardo. “E’ la destinazione ideale: so che troverò spazio e che vado da un ottimo allenatore. Potrò avere ulteriori margini di crescita, mi aiuterà anche il fatto di disputare una coppa europea” ha detto al ‘Resto del Carlino’.

“A Reggio Emilia ci sono state tante cose che non sono andate per il verso giusto – ha aggiunto -: la mia parte di responsabilità me la prendo. All’inizio la chimica nello spogliatoio era inesistente e questo ha condizionato in negativo tutti”.

SPORTAL.IT | 30-06-2019 15:12