Gasparri: "Kalinic è stato furbo"

"La spinta di Kalinic non è evidente, è stato furbo e i due giocatori del Cagliari si sarebbero scontrati probabilmente". A sostenerlo, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, è stato Maurizio Gasparri, senatore e sostenitore della Roma. "Magari Massa non è radiare come ho detto a caldo, però siamo tutti d’accordo che ha fatto male e io rafforzo questa valutazione, anche da tifoso" ha aggiunto Gasparri.

Intanto l'infermeria giallorossa ha da domenica due nuovi occupanti: sia Dzeko che Diawara sono stati operati per gli infortuni riportati nel corso della gara con gli isolani.

SPORTAL.IT | 07-10-2019 15:13