Gasperini abbassa l'asticella dell'Atalanta

Gian Piero Gasperini non ci gira intorno e ora ammette che la sua Atalanta dovrà abbassare la propria asticella. "Dobbiamo prendere atto del fatto che dopo otto giornate questa è la nostra classifica. A questo punto la nostra priorità diventa quella di battagliare in fondo alla classifica e tenerci lontano dalla zona più pericolosa, nella quale siamo rimasti invischiati dopo alcune sconfitte in partite che pure non abbiamo giocato male", l'analisi del tecnico nerazzurro.

Respinta l'indicazione di una squadra svuotata dai dispiaceri dell'Europa League: "Questi ragazzi hanno attaccamento alla maglia, oggi sono usciti stremati dal campo – ha rilevato l'allenatore della Dea -. Dobbiamo lavorare in modo particolare su alcune situazioni offensive. Sono troppe partite che non riusciamo a realizzare reti anche se creiamo diverse opportunità".

"Apriamo bene l'avversario e giochiamo con equilibrio, ma siamo carenti al momento della conclusione. Questo ci costringe ad accelerare e a stancarci più del dovuto", la conclusione di Gasperini.

L'Atalanta non vince da agosto, quando strapazzò il Frosinone. Da allora sono arrivati solo tre punti in 7 partite e soprattutto la miseria di 5 gol realizzati. E l'EuroDea ora si ritrova a lottare per non retrocedere in serie B.

SPORTAL.IT | 07-10-2018 19:20