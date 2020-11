Gasperini allarmato dall'Atalanta: "Non siamo più gli stessi"

Pesante sconfitta per l’Atalanta che cede di schianto in casa contro il Liverpool. Un ko che non pregiudica ancora il cammino nel girone ma impone alcune serie riflessioni.

Gasperini, intervistato da ‘Sky Sport’ al termine della partita, ammette sinceramente che qualcosa è cambiato. “Dovremo riflettere, ci è capitato di perdere male l’anno scorso a Manchester ma avevamo la sicurezza che migliorando certe cose potevamo migliorare. Stasera il divario è stato davvero pesante. Bisogna riflettere sull’assetto tattico”.

Il tecnico nega che l’Atalanta fosse impaurita dagli avversari, ma non nasconde le difficoltà incontrate non solo contro il Liverpool. “Paura? No, assolutamente. Venivamo da due buoni risultati, abbiamo affrontato il Liverpool come di solito affrontiamo le migliori con la fiducia di poter reggere invece andavano troppo più forte di noi. Non siamo più una squadra così intensa. Certe velocità non riusciamo a tenerle, il tempo passa anche per noi”.

Gasperini infine scende nel dettaglio, spiegando cosa manca alla sua Atalanta quest’anno. “Stiamo prendendo troppi gol, segniamo meno. Abbiamo perso intensità, velocità e chilometri. Corriamo di meno. Giocare ogni tre giorni ti porta via energie, noi arriviamo alle quattro del mattino giovedì e dobbiamo giocare il sabato. Ma è un’abitudine per chi gioca le coppe, devi avere un livello per giocare con questa continuità. Abbiamo subito l’occasione con l’Inter”.

OMNISPORT | 04-11-2020 00:07