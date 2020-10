Gasperini annuncia due novità

Dopo mesi di buio interiore e di assenza dai campi di calcio, Josip Ilicic può finalmente tornare a sentirsi un calciatore vero. Un simbolo dell’Atalanta, un funambolo stimato da tutta Italia. La sua ripartenza si chiama Napoli, come annunciato da Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida contro i partenopei.​ “Ilicic verrà a Napoli con noi. Vediamo se giocherà dall’inizio o no, ma intanto lo abbiamo recuperato – le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa – Non ha avuto un infortunio che preveda dei tempi di recupero, non ha perso la capacità di giocare. Vedremo come starà anche mentalmente. Per noi è una grande notizia”.

L’ultima presenza di Ilicic risale allo scorso 11 luglio, alla gara pareggiata per 2-2 sul campo della Juventus. 58 minuti in campo, la sostituzione con Pasalic, un ultimo scampolo di partita prima di rientrare in patria. A Napoli potrebbe partire dalla panchina, con la possibilità però di toccare i suoi primi palloni ufficiali dopo tre mesi.

Ilicic non sarà comunque l’unico volto nuovo dell’Atalanta al San Paolo. Come annunciato da Gasperini, Aleksej Miranchuk è pronto a esordire con la casacca nerazzurra dopo essersi infortunato al suo arrivo. “Porto anche lui. Ha perso un mese, ma ha recuperato dall’infortunio”.

Quindi, una panoramica sugli altri guai fisici che hanno colpito nelle ultime settimane la rosa atalantina. “Queste settimane sono state importanti per recuperare giocatori come Piccini e Pessina. Abbiamo recuperato quasi tutti i giocatori. Anche Gollini è sulla buona strada. Toloi ha avuto un piccolo problema, ma sta bene. Caldara si è sottoposto a questo piccolo intervento, speriamo di recuperarlo. Zapata e Muriel? Li vedrò solo oggi, la mia intenzione è quella di portarli a Napoli”.

