Gasperini: "Atalanta sempre più forte"

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini gode dopo la vittoria della Dea contro l'Inter: "Alla vigilia per noi era una partita fondamentale per capire il nostro momento e le nostre potenzialità. Abbiamo giocato e vinto contro una squadra di grande valore, che arrivava da sette vittorie di fila. Aver fatto questo tipo di prestazione è una spinta per andare avanti sempre meglio".

I bergamaschi hanno stupito per la loro condizione fisica: "Ma la condizione non è separata da tutto il resto, è un periodo in cui stiamo bene. Giochiamo con più precisione, velocità e concretezza in attacco. I numeri sono a nostro favore".

SPORTAL.IT | 11-11-2018 15:30