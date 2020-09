Gasperini avvisa tutti: "Quest'anno siamo più forti"

L’Atalanta è sempre la stessa, anzi è ancora più forte. Gian Piero Gasperini, soddisfatto per la vittoria a Torino, avvisa tutti: “Non ci siamo mai tirati indietro da nulla. E’ chiaro che non possiamo avere lo scudetto come obiettivo iniziale di stagione, ma strada facendo capiremo qual è il nostro valore. Ci sentiamo più forti dell’anno scorso”, ha detto a Sky.

“Cresciamo in consapevolezza, sicurezza e nelle giocate. Miglioriamo sotto l’aspetto tecnico e abbiamo molte soluzioni. La squadra non si scompone, continua a giocare e a crescere. Questo mi dà molta fiducia e consapevolezza. Inoltre quest’anno ci sono anche dei ragazzi nuovi che sotto l’aspetto tecnico sembrano di valore. Se poi recupereremo Ilicic …”.

