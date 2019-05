Gasperini: "Capolavoro? E' ancora presto"

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky ha parlato del momento magico della Dea: "Quelle che stiamo vivendo sono emozioni uniche, anche perché sono prolungate nel tempo. Anche a Genova mi è capitato di vivere momenti belli grazie ai risultati, ma questo si trascina da tre anni consecutivi".

"Un capolavoro? Lo dobbiamo vedere a fine campionato, fino ad ora è stata una stagione esaltante più delle precedenti, per la continuità dei risultati, per i numeri che abbiamo fatto ad oggi, però è chiaro che a due settimane dalla fine siamo in tensione perché vediamo il traguardo vicino ma è ancora tutto da conquistare e siamo i primi a saperlo".

SPORTAL.IT | 07-05-2019 16:50