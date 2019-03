Gasperini: "Champions? Possiamo giocarcela"

L'Atalanta è a tre punti dalla zona Champions e Gian Piero Gasperini non pone limiti ai suoi: "Ci sono tante squadre che possono sognare di raggiungerla, noi ora rimaniamo con i piedi per terra. C'è tanta concorrenza e tutti danno il massimo, ma noi ci siamo e siamo pronti. Siamo a 3 punti? Significa tutto e niente, possiamo giocarci il massimo come star fuori da tutto, ma ci portiamo dietro il pensiero della Coppa Italia. Questo ci tiene vivi e sul pezzo".

Gli elogi alla squadra: "Zapata? Straordinario, è concreto e segna con continuità, tutto il lavoro della squadra viene valorizzato grazie a lui. Ma tutti quanti hanno fatto una gran partita".

SPORTAL.IT | 31-03-2019 15:50