Gasperini, altra sfuriata contro Ranieri e la Roma: il ritorno di Wesley diventa un caso, ma non è l'unico

Ancora polemiche legate ai rientri degli infortunati: il tecnico vuol affrettare il recupero del brasiliano e lanciarlo contro l'Atalanta, dai medici non arriva l'ok.

Non si placano le acque a Trigoria. Anzi, diventano sempre più burrascose. È scoppiato un altro caso, legato al possibile rientro in campo di Wesley. Gasperini vorrebbe schierare il brasiliano contro l’Atalanta, i medici frenano e da Ranieri è arrivato l’invito (l’ennesimo) all’allenatore a non affrettare i tempi. Risultato? Altra mega sfuriata dell’ex allenatore dell’Atalanta, che si sente ormai accerchiato. Con questa situazione, la rincorsa a un posto in Champions League – i giallorossi sono a tre punti dalla Juve, quarta, e a uno dal Como, quinto – si fa sempre più complicata, qualificazione che sarebbe cruciale per i piani futuri della Roma.

Roma, è caso Wesley: Gasp lo vuole contro l’Atalanta

Le tante discussioni delle scorse settimane, evidentemente, non erano abbastanza: a dare nuove occasioni di frizione tra Gasperini e Ranieri ci si è messo anche Wesley. Il brasiliano è fermo dallo scorso 30 marzo per una lesione al flessore accusata mentre era in ritiro con la Selecao di Ancelotti e la sua assenza si è sentita, eccome, soprattutto in occasione della trasferta di San Siro contro l’Inter. Il rientro era atteso più avanti, Gasperini vorrebbe velocizzarlo anche perché di tempo a disposizione per la rimonta la Roma non ne ha: bisogna battere a tutti i costi l’Atalanta, ex squadra di Gasp, per alimentare le speranze.

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Trigoria, la mossa di Gasperini e la reazione di Ranieri

Quello di Wesley non è l’unico caso che agita Gasperini. L’operazione a Dybala eseguita in ritardo, i tanti – forse troppi – stop a calciatori cardine della rosa come Koné e prima ancora Ferguson e Dovbyk, le terapie per la pubalgia di Soulé e Mancini consigliate solo da Georg Ahlbaumer, medico della Klinik Gut di St. Moritz molto ascoltato dai Friedkin. Per il brasiliano Gasperini ha provato una mossa “disperata”, contattando di persona il luminare. Mossa che non è piaciuta a Ranieri, che ha preso le difese dei professionisti dello staff sanitario di Trigoria. I toni della discussione devono essere stati piuttosto accesi.

Roma, accuse allo staff medico e nervi tesi: quante sfuriate

Dallo staff medico, in ogni caso, è arrivata l’indicazione ad aspettare qualche altro giorno prima di far rientrare Wesley in gruppo. Il calciatore non si è allenato col resto della squadra, d’accordo coi medici ma non con l’allenatore che addirittura avrebbe voluto averlo a disposizione già per il Pisa. Per l’esterno lavoro in solitaria, in attesa di una possibile convocazione per la rifinitura che fornirebbe nuova carne al fuoco delle polemiche. Proprio per il rientro degli infortunati si è consumato un precedente “scontro” tra Gasperini e Ranieri, col senior advisor giallorosso che ha accusato il tecnico di aver aggravato la situazione, affrettando eccessivamente il ritorno in campo dei degenti.