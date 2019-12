Gasperini: "Coronato il 2019"

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini commenta felice a Dazn il trionfo contro il Milan per 5-0:"Chiudiamo un 2019 fantastico dove abbiamo ottenuto risultati meravigliosi, è il coronamento di questa stagione. Ora facciamo la giusta pausa di Natale poi avremo tanti impegni".

"La sconfitta di Bologna bruciava molto, abbiamo avuto qualche infortunio, questi ragazzi sono fantastici, ricevo tanti complimenti ma girateli a questi giocatori, tanti potrebbero ben figurare anche nelle big", le parole del tecnico dell'Atalanta.

Gli obiettivi: "Noi vogliamo arrivare in Europa, la Champions non sarà facile, Inter e Juve sono inarrivabili, siamo in quel gruppetto di squadre. L'Europa per me e per l'Atalanta può essere una costante, l'ambizione è quella".

SPORTAL.IT | 22-12-2019 15:05