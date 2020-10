Gasperini: "Dovevamo chiuderla prima"

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato dopo la vittoria contro il Crotone: “Abbiamo fatto costantemente una partita in attacco, non abbiamo subito particolari situazioni. Forse non siamo stati capaci a chiuderla. Il risultato ci sta tutto, è stata una vittoria meritata. Forse c’è soltanto un po’ di rammarico per aver sciupato molte occasioni da gol”.

Sulle prestazioni dei singoli: “Il primo tempo di Muriel mi è piaciuto molto mentre Josip era in difficoltà oggi e non è stato il calciatore che speravo. Gli manca un po’ di velocità. Malinovskyi sta giocando sempre, Miranchuk meno. Come Lammers sono giocatori che hanno bisogno di ambientarsi bene in un campionato totalmente nuovo. Spero diventino presto parte integrante di questa squadra”.

OMNISPORT | 31-10-2020 21:57