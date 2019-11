Gasperini elenca i punti di forza del Cagliari

Durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari Giampiero Gasperini ha presentato la sfida: "E' una gara importante, di livello, contro una squadra che sta facendo particolarmente bene. Ha fatto una campagna acquisti per rafforzarsi parecchio: stiamo entrambe vivendo un buon momento. Ma noi siamo in casa: 3 punti creerebbero un po' di distacco con le immediate inseguitrici".

Sui punti di forza dei sardi: "Il Cagliari è una squadra dinamica ed essenziale. Ha perso Pavoletti, straordinario in area di rigore, ma ha acquisito il dinamismo di Simeone e il tiro da fuori di Nainggolan, aggiungendoli alla pericolosità di Joao Pedro".

"Sarà un confronto acceso, noi dobbiamo migliorare nell'attenzione e nella marcatura in area: prendiamo gol a difesa schierata, quando dietro ne abbiamo tanti, non in contropiede. Quando stiamo più bassi indubbiamente abbiamo qualche problema" ha concluso Gasperini.



SPORTAL.IT | 02-11-2019 15:19