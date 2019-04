Gasperini: "Empoli come il Copenhagen"

Una partita stregata, quella che l'Atalanta ha giocato in casa contro l'Empoli e terminata 0-0 nonostante una girandola di occasioni create dai nerazzurri. E se il sogno Champions League si allontana e la Dea si ritrova ora sesta in classifica, Gian Piero Gasperini non sembra avere alcuna intenzione di mollare.

"Sono estremamente rammaricato per il risultato finale, siamo stati davvero molto sfortunati – l'analisi nel dopo partita del tecnico nerazzurro -. Fin dai primissimi minuti abbiamo creato occasioni molto nette, ma possono capitare anche serate come queste in cui si costruisce molto ma non si concretizza. Ci era successo anche contro il Copenhagen".

"Abbiamo comunque dimostrato di stare bene – ha proseguito l'allenatore degli orobici -. Le prossime sei partite ci serviranno per lottare in vista dell'Europa, questa sera abbiamo costruito un piccolo margine su chi ci insegue".

