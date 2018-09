Gasperini: "Errori da entrambe le parti"

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha analizzato così lo 0-0 con il Torino: "A differenza di altre volte l'Atalanta ha fatto una buona partita per aggressività e intensità, ma non è riuscita a sbloccare alcune situazioni importanti".

"Confronti di questo genere non lasciano molto tempo e spazio, ci sono stati errori da ambo le parti. Ho visto una squadra in buone condizioni, anche se tecnicamente non è stata la miglior gara. Abbiamo avuto almeno cinque occasioni, da Rigoni a Gomez passando per Zapata e Toloi di testa".

SPORTAL.IT | 27-09-2018 10:20