Gasperini esalta Gomez: 'E' il nostro CR7'

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha disputato una gara quasi perfetta contro il Frosinone chiusa per 4-0 grazie anche alle ottime giocate del Papu Gomez.

L’allenatore nerazzurro ha esaltato il suo numero 10 ai microfoni di Sky Sport: “Gomez è il nostro Cristiano Ronaldo. Quest’anno ha svolto una grande preparazione e i risultati si stanno vedendo. Quest’estate aveva delle offerte importanti, ma la società ha resistito davvero molto bene e lui è felice a Bergamo”.

“Ora il nostro obiettivo è raggiungere i gironi di Europa League e i prossimi due giovedì saranno importantissimi. Il Copenhagen è una squadra che si trova per caso in EL, visto che è abituata a calcare il palcoscenico della Champions League. Barrow e Zapata insieme? Si, lo hanno già fatto. Ma ci vuole la condizione giusta. A oggi non tutti sono in condizione – ha concluso Gasperini – anche per colpa del caldo. Non è facile per nessuno in questo periodo della stagione”.

SPORTAL.IT | 20-08-2018 23:25