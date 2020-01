Gasperini fa ironia sui rigori dell'Atalanta

Gian Piero Gasperini sorride con un pizzico di amarezza e fa anche ironia dopo il pareggio per 1-1 ottenuto dalla sua Atalanta a San Siro contro l'Inter.

"Ci fa piacere aver dato spettacolo in uno stadio del genere e così pieno – ha sottolineato il tecnico della Dea a 'Sky Sport' -. Al di là del risultato, però, il rammarico è tanto. La partita è stata bella e battagliata, poi l'Inter è capace di punirti anche quando sembra in difficoltà".

Luis Muriel ha fallito un rigore nel finale, ma l'Atalanta ne ha reclamato un altro a fine primo tempo per una trattenuta su Toloi: "Diciamo che avremmo sbagliato anche quello – sorride Gasperini -. Con i rigori abbiamo un conto aperto, in questi anni ci hanno dato le nostre più cocenti delusioni. E anche stasera avrebbero potuto farci vincere, ma non è successo".

SPORTAL.IT | 11-01-2020 23:42